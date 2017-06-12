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دعوى قضائية تتهم ترامب بتلقى أموال من حكومات أجنبية
دونالد ترامب‎

دعوى قضائية تتهم ترامب بتلقى أموال من حكومات أجنبية

2017-06-12 08:59:07
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يعتزم المدعين العامين بولايتى واشنطن وميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى المحكمة بحسب “سبوتنيك” .

وقال المدعيان أن ترامب يشتبه فى انتهاكه المادتين لمكافحة الفساد من الدستور، فضلا “عن تلقيه الملايين من حكومات أجنبية” بعد توليه منصب الرئاسة الأمريكية “.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن المدعى العام كارلا راسينا، قوله: ” سنرفع دعوة ، لأن الرئيس ترامب لم يتخذ الخطوات اللازمة للابتعاد عن مصالحه التجارية الذاتية “. 

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