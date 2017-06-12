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زكريا ناصف: كوبر يقضي على «إبداع» اللاعبين
زكريا ناصف

زكريا ناصف: كوبر يقضي على «إبداع» اللاعبين

2017-06-12 08:52:20

أكد الكابتن زكريا ناصف، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه لن يغير رأيه فى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، مشددًا على أن طريقته ما زالت تعتمد على رد الفعل ولا تعطى اللاعبين الحرية فى الإبداع.

وكتب “ناصف” عبر حسابه على “تويتر”: “لن أغير رأييى فى كوبر، فلسفة نمطية كلاسيكية، ولا يملك فرض لشخصية للمنتخب، وطريقة لعب تعتمد على رد الفعل فقط، ولا يعطى اللاعبين حرية الإبداع”.

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