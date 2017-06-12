هاجم السيناريست مدحت العدل، هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، بعد الخسارة من منتخب تونس، فى مستهل مشوار تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى الكاميرون عام 2019.

وكتب العدل، عبر حسابه الرسمى، على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” :”كوبر دا يبيع لب أحسن ولو ميدو قال عليه مدرب عالمي والحاجات دى أنا أسف.. لا هجمة مرسومة ولا توظيف صح وإذا جبنا جون يبقى صدفة..فين زي زيدان”.