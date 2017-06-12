تفاصيل استشهاد رئيس «مباحث شربين» على يد ملثمين2017-06-12 08:47:43
أطلق مجهولان النيران على المقدم أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، وذلك قرب قرية كفر بداوى التابعة للمركز، وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الضابط إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة لمحاولة إسعافه قبل أن يستشهد بعدها.
وأوضح مصدر أمني أن ملثمين يستقلان دراجة نارية استهدفا سيارة رئيس مباحث شربين وأطلقا عليه وابلا من الأعيرة النارية باستخدام سلاح آلي.
وأكد مصدر طبي، استقبال رئيس مباحث شربين المقدم أحمد حسين بمستشفى طوارئ المنصورة، في حالة غير مستقرة؛ لإجراء الجراحات اللازمة داخل غرفة العمليات، إلا أنه استشهد على خلفية اطلاق النار عليه ومحاولة اغتياله أثناء مروره وتفقده الحالة الأمنية بقرية بدواى.
وأوضح المصدر، إصابة الضابط بـطلقتين من سلاح آلي بالبطن، كما أصيب سائق رئيس المباحث بطلقتين في القدم على يد ملثمين يستقلان دراجة نارية أمام قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة أثناء توجهه لعمله بمركز شربين.
كما وصلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، واللواء مجدي القمري مدير البحث الجنائي، إلى مستشفى الطوارئ؛ لمتابعة الحالة الصحية لرئيس مباحث مركز شربين قبل أن يستشهد.
وتشهد محافظة الدقهلية، حالة استنفار أمني، مع انتشار الأكمنة المتحركة والثابتة، خاصة بطريق “المنصورة - شربين”، وذلك لضبط الجناة المتهمين باغتيال أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة شربين بإطلاق النار عليه من سلاح آلي.
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