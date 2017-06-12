يطرح البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.