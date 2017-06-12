لجنة بمجلس الشيوخ تناقش تخصيص 115 مليون دولار لمنشآت جوانتانامو2017-06-12 08:39:18
تصوت لجنة الاعتمادات المالية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الاثنين على مشروع ميزانية حجمها 192.5 مليار دولار تتضمن 115 مليون دولار لبناء منشآت إقامة دائمة للعسكريين الأمريكيين في مركز اعتقال جوانتانامو حتى مع تراجع نزلاء المعتقل بشكل كبير.
وقالت اللجنة في بيان أمس الأحد إن مشروع الميزانية تضمن تمويلا لبناء ثكنتين لإيواء العسكريين الموجودين في جوانتانامو.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد طلبت هذه الأموال لبناء ثكنات دائمة لوحدات الإسكان المؤقتة المتهالكة للقوات الأمريكية.
وقلص الرئيس السابق باراك أوباما عدد السجناء في جوانتانامو إلى 41 ولكنه لم يصل إلى حد الوفاء بوعده بإغلاق المعتقل الموجود في كوبا. وكان المعتقل يضم في إحدى المراحل نحو 800 نزيل في عهد الرئيس السابق جورج بوش ولكنه كان يضم نحو 245 سجينا في الوقت الذي تولى فيه أوباما الرئاسة في 2009.
وقال الأميرال كورت تيد الذي يرأس القيادة الأمريكية الجنوبية في إفادة صحفية في ابريل نيسان إن هذه المنشآت “ليست مصممة للصمود في وجه الرياح العاتية بقوة الأعاصير وبصراحة تجاوزت بفترة طويلة التاريخ الذي توقعنا استخدامها خلاله”.
وقال للكونجرس إن نحو 580 جنديا يعيشون في وحدات إيواء على شكل حاويات صنعت في 2006 و2008 وكانت مصممة كي يتم استخدامها لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إنه لا يريد فقط بقاء مركز الاعتقال في جوانتانامو مفتوحا وإنما يريد أيضا أن “يملأه بالأشرار”.
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