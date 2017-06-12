أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أنه لا أحد يحاصر قطر، وأن الأمر يتعلق بمقاطعة تميم، المتورط فى الإرهاب حتى النخاع، على حد وصفه.

وكتب رشيد، تغريده عبر حسابه الرسمى، عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر” قائلًا : “لا أحد يحاصر قطر بل نقاطع تميم والمتورط في الإرهاب حتى النخاع الشعب القطرى مثل أى شعب آخر فيه الخير والشرير، عويل الثكالى لن ينفع تميم”.

وتابع قائلًا :” لا هواجس سعودية، إماراتية، بحرينية من سلوك قطر بل يقين موثق بمعلومات أن تميم و حمد تآمرا عليهم و على مصر، هذا عصر المعلومات لا الهواجس”.