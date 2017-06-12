غادرت صباح اليوم الاثنين ، بعثة منتخب مصر لكرة القدم، مطار تونس فى طريقها للعودة إلى القاهرة، عقب الخسارة أمام تونس بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

ويتذيل الفراعنة المجموعة العاشرة فى التصفيات، بدون رصيد من النقاط، حيث تصدرت تونس المجموعة بـ3 نقاط، وجاءت النيجر وسوازيلاند فى المركزين الثانى والثالث برصيد نقطة لكل منهما.