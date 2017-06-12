خرج المئات فى جزيرة “بويرتوريكو” للمطالبة بالاستقلال كى تكون دولة مستقلة ورفض انضمامها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان سكان بويرتوريكو الأحد إلى مراكز الاقتراع للتصويت حول تحويل هذه المنطقة الخاضعة للولايات المتحدة إلى الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.

ولكن النتيجة الإيجابية للاستفتاء المذكورة لن تعنى التحول بشكل آلى إلى ولاية أمريكية كاملة الحقوق والواجبات بل سيحتاج الأمر إلى سجال مرير فى الكونغرس الأمريكى وسيحتاج لموافقة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المعروف أن الجزيرة تواجه صعوبات اقتصادية إذ تبلغ ديونها 70 مليار دولار، ويعانى 45 فى المئة من السكان من الفقر وضعف مستوى التعليم وأنظمة التقاعد ونقص الخدمات الصحية.

وجدير بالذكر أن السيادة فى بورتوريكو انتقلت فى عام 1898 من إسبانيا إلى الولايات المتحدة واعتبارا من عام 1947 أخذ السكان ينتخبون حاكم الجزيرة وتشارك السلطات الأمريكية بشكل فعال فى إدارة المنطقة.