علقت شركة “كوسكو” الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر، مشيرة إلى “غموض الوضع” بعد أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأبلغت شركة “كوسكو” في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين زبائنها بتعليق الخدمات من ميناء حمد القطري وإليها.

وأشار البيان إلى أنه في ضوء الغموض مع تطور الموقف ومن أجل حماية مصالح عملاء الشركة ، فانه قد تقرر تعليق خدمات الشحن والتسليم لقطر .

وتنضم بذلك رابع أكبر شركة في العالم للملاحة البحرية لشركة “إيفرجرين” التايوانية وشركة “أوكل بهونج كونج” في تعليق الخدمات، بعد مرور أسبوع على قطع دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة لدعمها الإرهاب.

وتعتمد قطر على استيراد حاجاتها الأساسية التي يتم نقلها برا وبحرا وتنقل السفن الحاوية السلع الاستهلاكية ومن بينها المواد الغذائية وسيؤدي تقليل خدمات الحاويات إلى الإضرار بقدرة الدوحة على التجارة.