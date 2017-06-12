قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، إنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء أمس الأحد، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لعبوة ناسفة، أسفرت عن استشهاد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي وإصابة رجلي أمن آخرين.

وأكد متحدث الداخلية السعودية، أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة.

كانت السفارة الأمريكية في السعودية نشرت تحذيرًا شديدًا لكافة رعاياها من احتمالية وقوع عملية إرهابية في المملكة، خلال الفترة المقبلة، ولفتت في بيان رسمي لها إلى ضرورة أن يتوخى الرعايا الأمريكيين في السعودية الحذر، عند الذهاب إلى أي مكان، بسبب تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية يقف وراءها تنظيم “داعش” الإرهابي، أو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الإرهابي.

وتابعت إن “المتطرفين استهدفوا في السابق قوات الأمن السعودية، وعدد من الأماكن العامة، لذلك فإن الهجمات الإرهابية واردة الحدوث في أي مكان”.