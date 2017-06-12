دعا القيادي البارز في المعارضة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز الجيش إلى التمرد على الرئيس نيكولاس مادورو، في خضم أزمة سياسية طاحنة تشهدها البلاد.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية اليوم الاثنين عن لوبيز قوله إن “لديكم حق وواجب بأن تتمردوا على أوامر تهدف إلى قمع الشعب الفنزويلي، وأن تتمردوا لتنفيذ الدستور”.

وأضاف قائلا”منذ أكثر من ثلاث سنوات وأنا سجين داخل وحدة عسكرية، لقد تحدثت إلى العديد من العسكريين،واستطيع أن أقول لكم إن الجيش أيضا يريد تغييرا”.

وتعيش فنزويلا الغنية بالنفط أزمة سياسية متفاقمة منذ عدة أشهر، تحولت إلى مصادمات شبه يومية أسفرت عن سقوط 66 قتيلا منذ أبريل الماضي، ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات عامة واستقالة الرئيس مادورو الذي تنتهي ولايته في يناير 2019.