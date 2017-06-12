يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”.

وتأتي مشاركة الرئيس بالقمة التي دعت إليها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في إطار الأهمية التي توليها مصر لتفعيل التعاون ما بين الدول الأفريقية ومجموعة العشرين في مختلف المجالات التنموية.

ومن المنتظر أن تطلق الرئاسة الألمانية خلال القمة مبادرة للتعاون مع أفريقيا تقوم على إنشاء الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية بهدف توفير مناخ مواتٍ لجذب الاستثمارات لأفريقيا بشكل مستدام بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، وتوفير فرص العمل، ويحد من تداعيات المشكلات التي تعاني منها القارة الأفريقية.

ودعت الرئاسة الألمانية إلى جانب مصر عددًا محدودًا من الدول الأفريقية للمشاركة في هذه القمة، بالإضافة إلى إيطاليا بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع الصناعية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة أمام القمة، كما سيشارك الرئيس في مائدة مستديرة حول الاستثمار الخاص في البنية التحتية بالدول الأفريقية.

كما تشهد زيارة الرئيس إلى برلين كذلك تباحثًا حول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في ضوء ما يشهده التعاون مع ألمانيا من زخم خلال السنوات الماضية، وتعدد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي توجت بزيارة المستشارة “ميركل” إلى القاهرة في شهر فبراير الماضي.