كاتب بريطاني: ماي "انتهت" وعلى القادم بعدها الانتباه للثمن الذي دفعته2017-06-12 07:53:50
اعتبر الكاتب البريطاني سيمون هيفر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد انتهت، وأن على القادم بعدها أن ينتبه للثمن الذي دفعته .
وقال هيفر -في مقال نشرته صحيفة “الـتلجراف” أنه سأل نيكولاس تيموثي، المستشار السياسي لماي، قبل وقت قصير من دعوة الأخيرة لإجراء انتخابات، عمّا إذا كان ثمة اقتراع مرتقب قبل الموعد الرسمي للانتخابات في 2020؟ وكان الجواب بالنفي القاطع.
وأضاف هيفر، “إن تغيير الكلام هو أحد عيوب السيدات؛ غير أن تبعات ذلك تضرّ بمصداقيتهن، لا سيما وإنْ كُنّ في مناصب سياسية، ويمكن لتلك التبعات أن تقوّض حركة سياسية كاملة، بل وقد تضع بريطانيا تحت سيطرة رجل يُكنّ إعجابا للإرهابيين ويمتدح الديكتاتور الراحل هوجو تشافيز، الذي ترك فنزويلا في حالة يرثى لها”.
ورأى الكاتب أن نظام تيريزا ماي ينتقل من الحاضر إلى الماضي؛ وأن الأعضاء المحافظين بالبرلمان يبحثون ذلك فيما بينهم، وأن مَن يدافع عن استمرار “ماي” في منصبها إنما يفعل ذلك فقط من أجل خاطر الحزب لكن هؤلاء المدافعين عنها يؤكدون أنْ بقاءها في منصبها يكون مؤقتا.
وروى صاحب المقال أن عددًا من زملاء تيريزا ماي، أخبره إبان التنافس على القيادة العام الماضي، بأنها (ماي) ليست بالمهارة المنقولة عنها وأنها ضعيفة عند صناعة القرار وتميل إلى التحصّن وراء الأسوار وأنها عنيدة ودفاعية عند التحدّي.
وقال هيفر، إن موقف (ماي) من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) واحتضانها إياه رغم كونها في الأساس من مؤيدي البقاء جعله يظن أنها أفضل حالا مما وصفها زملاؤها؛ لكن الطريقة التي اتبعتها في حملة الانتخابات الأخيرة تركته (هيفر) مقتنعا بأنها ليست كذلك، حتى جاء تصريحها التخيلي في داونينغ ستريت يوم الجمعة الماضي صبيحة الانتخابات فأكدّ ذلك.
وأشار إلى أن تيريزا ماي تحتاج لكي تظل في منصبها لأية فترة مستقبلية إلى تغيير شامل في شخصيتها وأسلوب إدارتها وليس فقط تغيير الحاشية المحيطة بها.
وذكر أن حزب المحافظين يجب أن يدرك أن حملة الانتخابات المقبلة -والتي قد تكون في غضون أشهر- قد بدأت بالفعل، وأن آخر ما تحتاجه بريطانيا، مع بداية مفاوضات الخروج، هو اشتعال حرب أهلية في الحزب الحاكم للبلاد.
واختتم هيقر قائلا إن العهد الجديد لا يمكن أن يبدأ الآن، لكن يمكن أن تبدأ الاستعدادات لذلك العهد؛ وإذا ما كانت تلك الاستعدادات متأصلة في الحاجة لإعادة التواصل مع كل الشعب البريطاني، فإن صحوة حزب المحافظين يمكن أن تبدأ؛ كل ما يحتاجه ذلك هو وسيط اتصال قبل أي شيء.
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