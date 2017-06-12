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اليوم.. إعادة محاكمة مرسي و26 آخرين في "اقتحام السجون"
محمد مرسي ـ قضية التخابر

اليوم.. إعادة محاكمة مرسي و26 آخرين في "اقتحام السجون"

2017-06-12 07:41:05
أش أ

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لشهود الإثبات فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و26 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 وقت ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.

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