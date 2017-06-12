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وزير الأوقاف: علة القتال الدفاعي في الإسلام جاءت لرد الاعتداء
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: علة القتال الدفاعي في الإسلام جاءت لرد الاعتداء

2017-06-12 07:21:10
أش أ

  أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن علة القتال الدفاعي في الإسلام جاءت لرد الاعتداء والدفاع عن النفس ولرفع الظلم والعدوان على الدين والوطن، وليس للاعتداء على الآخرين.
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة - في كلمته خلال احتفال وزارة الأوقاف مساء الأحد - بغزوة بدر الكبرى؛ والذي أُقيم على هامش ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين - إلى أهمية الاستفادة من الدروس والعظات من تلك الغزوة بالتمسك بوحدة الصف والعمل لنصرة الدين ونشر القيم الإسلامية والأخلاقية والاهتمام بمبدأ الشورى.
كما أوضح وزير الأوقاف أن الدين الإسلامي لا يقر الاعتداء على أحد بل يدعو إلى السلم والتعايش وأن الله قد أذن للمسلمين بالقتال في غزوة بدر لرفع الاعتداء الذي وقع عليهم، مشيرا إلى حاجة المجتمعات إلى السلام لدفع جهود التنمية والتقدم.

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