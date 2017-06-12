رئاسة الجمهورية : زيارة الرئيس السيسي لألمانيا يغلب عليها الطابع الاقتصادي2017-06-12 07:18:53
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحالية إلى ألمانيا يغلب عليها الطابع الاقتصادي، حيث تركز القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك” والتي تنطلق الاثنين، في برلين علي الاستثمار في البنية التحتية بالقارة الإفريقية.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها السفير علاء يوسف للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي فور وصوله إلى العاصمة الألمانية مساء الأحد، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية وجهت الدعوة إلى ست دول إفريقية فقط إلى جانب مصر للمشاركة في القمة هي (غانا وغينيا وراوندا والسنغال وكوت ديفوار وتونس).
ولفت السفير علاء يوسف إلى الدعوة التي أطلقها الرئيس - في كلمته أمام قمة العشرين الماضية التي استضافتها مدينة هانجشو الصينية - والتي دعا فيها إلى ضرورة إشراك الدول الإفريقية والنامية في اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي، حيث تأتي المبادرة الألمانية بعقد هذه القمة كتفعيل عملي لذلك من خلال مبادرة لمساعدة إفريقيا علي توفير التمويل اللازم لجذب الاستثمار؛ ولاسيما في مجال البنية التحتية.
وأكد السفير علاء يوسف أن مصر كانت تعمل علي قدم وساق خلال الثلاث سنوات الماضية لتفعيل ذلك الجانب تحديداً من خلال التوسع في بناء وتحديث شبكات الطرق والمطارات والموانئ لتنفيذ العديد من العوامل اللازمة لجذب الاستثمار وهذه القمة ستكون فرصة لعرض ذلك أمام المشاركين بها من الجهات والقطاعات المختلفة.
وحول تناول القمة لقضية الإرهاب، أوضح المتحدث الرسمي أن بحث سبل التنمية الاقتصادية في إفريقيا بالتأكيد يدعم فكرة مكافحة الإرهاب من خلال القضاء علي واحد من أهم أسبابه وهو الفقر والبطالة.
وقال المتحدث إن السيسي سيستهل نشاطه غدا/الاثنين/ بلقاء وزيرة الاقتصاد الألمانية، ثم يفتتح منتدي الأعمال المصري - الألماني، ويلقي خلاله كلمة حول فرص الاستثمار الواعدة بمصر، يعقبه لقاء مع وزير الداخلية الألماني ثم وزير التعاون الدولي، ويغادر بعدها مقر إقامته إلى مقر انعقاد القمة ليلقي كلمته في الجلسة الافتتاحية، ويتوجه بعد ذلك إلى مقر المستشارية ليعقد جلسة مباحثات ثنائية مع المستشارة انجيلا ميركل، ثم يشارك في مائدة مستديرة حول الاستثمار في البنية التحتية بإفريقيا يعقبها حفل إفطار تقيمه المستشارة الألمانية علي شرف القادة المشاركين في القمة.
وحول الموقف الألماني من الحظر العربي ضد الدعم القطري للإرهاب، قال السفير علاء يوسف أن المباحثات بين السيسي وميركل ستتناول عددا كبيرا من الموضوعات، وبالتأكيد ستتطرق إلى مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي شهد نمو كبير بعد ستة لقاءات بين السيسي وميركل خلال الفترة الماضية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس لديه برنامج متنوع من اللقاءات الهامة بعد غدا/الثلاثاء/ يتضمن لقاء وزير الخارجية الألماني، كما يدلي بحديث هام لأهم محطة إذاعية ألمانية ####ard#### والتي يستمع إليها أكثر من خمسين مليون ألماني، كما يلتقي زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني “البوندستاج” إلى جانب لقاءات أخرى.
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