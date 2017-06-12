النشرة المتوقعة ليوم الاثنين2017-06-12 07:14:10
برلين..يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى في أعمال القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”، إلى جانب المنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الألماني.
روما.. يصدر الإعلان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع الغنية، بعد خروج الوفد الأمريكي قبل انتهاء فعاليات الاجتماعات على أن يعقد اجتماعهم القادم في ألمانيا في نوفمبر القادم.
القاهرة.. يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل التصدي للتغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الأفريقية، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية.
القاهرة.. تنظم أمانة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة، أمسية ثقافية تحت عنوان “ليلة في حب مأمون الشناوي”، برعاية وزير الثقافة بحضور جمع من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأقارب وأصدقاء الشاعر الراحل.
القاهرة.. يشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار فعاليات مسابقة للأطفال حول تاريخ مصر القديمة وحضارتها بالمتحف المصري بالتحرير، سيتم عقبها تكريم الفائزين وتنظيم جولة إرشادية لهم داخل المتحف .
القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان، وذلك في قضية اقتحام السجون.
الإسكندرية.. يلتقي فريقا كرة القدم لناديي سموحة والمصري البورسعيدي على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الدوري الممتاز.
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المصرف المركزي البحريني يجمد أرصدة أشخاص وهيئات بقائمة الإرهاب
أمر المصرف المركزى البحرينى، بتجميد أرصدة الأشخاص والهيئات الواردة أسماؤهم فى قائمة الإرهاب، وذلك حسبما افادت فضائية “سكاى نيوز” فى خبر عاجل منذ قليل. وذكرت ...Sun, 11 Jun 2017 21:10:42 GMT
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ميساء عبد الهادي: الرجال كـ"الكب كيك" في "الحب.. الحب"
استعان صناع المسلسل الشبابي “الحب.. الحب”، بـ”الكب كيك”، في حلقات الفنانة ميساء عبد الهادي، لتوضيح أنواع الرجال، بتشبيه ضيف الحلقة، بأحد أنواع “الكيك”، بحسب ...Sun, 11 Jun 2017 19:33:17 GMT
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السعودية تكشف حقيقة منع القطريين من أداء العمرة !!
أكدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه لا صحة لما تم تداوله وما تتشدق به القنوات القطرية المغرضة بشأن منع القطريين من دخول المسجد الحرام لأداء ...Sun, 11 Jun 2017 23:12:55 GMT
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رئيسة وزراء بريطانيا تكشف عن الحكومة الجديدة
كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، عن تشكيلتها الحكومية الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة بعد خسارة حزب المحافظين الحاكم للأغلبية ...Sun, 11 Jun 2017 20:48:36 GMT
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سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: الأزمة مع قطر يجب أن تحل بالحوار
اعتبر سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوس أن الأزمة مع قطر على ضوء مقاطعة كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين للدوحة يجب أن تحل عبر ...Sun, 11 Jun 2017 20:36:38 GMT
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السيسي يصل برلين للمشاركة فى قمة الشراكة مع أفريقيا
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى القمة التى تنظمها الرئاسة الألمانية، لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار ...Sun, 11 Jun 2017 21:30:10 GMT
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النشرة المتوقعة ليوم الاثنين
برلين..يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى في أعمال القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”، إلى ...Mon, 12 Jun 2017 05:29:52 GMT
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انتخاب برلمانية من أصول فلسطينية عضوا بمجلس العموم البريطاني
نجحت المرشحة البريطانية من أصول فلسطينية ليلى موران، في الانتخابات التشريعية البريطانية، وأصبحت بذلك أول امرأة من أصول فلسطينية تنتخب عضوًا في مجلس العموم ...Sun, 11 Jun 2017 21:10:42 GMT
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اليوم.. إعادة محاكمة مرسي و26 آخرين في "اقتحام السجون"Mon, 12 Jun 2017 05:46:41 GMT