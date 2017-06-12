 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 08:52 صباحاً
روابط سريعة
النشرة المتوقعة ليوم الاثنين
السيسي في دمياط ـ مدينة الاثاث‎

النشرة المتوقعة ليوم الاثنين

2017-06-12 07:14:10
أش أ

برلين..يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى في أعمال القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”، إلى جانب المنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الألماني.

روما.. يصدر الإعلان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع الغنية، بعد خروج الوفد الأمريكي قبل انتهاء فعاليات الاجتماعات على أن يعقد اجتماعهم القادم في ألمانيا في نوفمبر القادم.

القاهرة.. يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل التصدي للتغلغل الإسرائيلي المتنامي في القارة الأفريقية، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد عدد من الدول العربية.

القاهرة.. تنظم أمانة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة، أمسية ثقافية تحت عنوان “ليلة في حب مأمون الشناوي”، برعاية وزير الثقافة بحضور جمع من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأقارب وأصدقاء الشاعر الراحل.

القاهرة.. يشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار فعاليات مسابقة للأطفال حول تاريخ مصر القديمة وحضارتها بالمتحف المصري بالتحرير، سيتم عقبها تكريم الفائزين وتنظيم جولة إرشادية لهم داخل المتحف .

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان، وذلك في قضية اقتحام السجون.

الإسكندرية.. يلتقي فريقا كرة القدم لناديي سموحة والمصري البورسعيدي على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الدوري الممتاز.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3