تختلف عادات الصائم الغذائية خلال شهر رمضان، إذ يقوم كثيرون باتباع عادات غذائية سيئة يشدد الخبراء على ضرورة تجنبها.

من أبرز تلك العادات، الإفراط في تناول الماء وقت السحور، وتناول وجبات عشوائية دسمة أثناء السحور، ويعد شرب الماء البارد عند الإفطار مباشرة من العادات السيئة التي يجب على الصائم تجنبها، حسب “العربية”.

بالطبع، فإن تناول الحلوى مباشرة بعد الإفطار، وكثرة تناول التوابل والملح، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والمشروبات الغازية، عادات يجب تغييرها في رمضان.

وأخيراً، نبه الاختصاصيون إلى ضرورة اختيار مواعيد تمارين الرياضة الشاقة في منتصف النهار خلال شهر الصوم.