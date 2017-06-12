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طرائف رمضانية!
جحا

طرائف رمضانية!

2017-06-12 06:14:53
محيط - سميرة سليمان

- يُقال أن ابن الرومي الشاعر العباسي أدركه الصيام في شهر أغسطس فصام رمضان إلا أنه وصف معاناة الحر والعطش فقال :
شهر الصيام مبارك *** (ما لم يكن في شهر آب!!)
الليل فيه ساعة *** (ونهاره يوم الحساب)!
خفت العذاب فصمته *** (فوقعت في نفس العذاب)!

- دخل شاعرا دخل على رجل بخيل فامتقع وجه البخيل وظهر عليه القلق والاضطراب وظن أن الشاعر سيأكل من طعامه في ذلك اليوم إلا فإنه سيهجوه . غير أن الشاعر انتبه إلى ما أصاب الرجل فترفق بحاله ولم يطعم من طعامه .. ومضى عنه وهو يقول :

تغير اذ دخلت عليه حتى *** فطنت .. فقلت في عرض المقال

علي اليوم نذر من صيام *** فأشرق وجهه مثل الهلال

- ابن العميد علم أن قاضيا أفطر خطأ في أول رمضان .. وصام خطأ أيضا في أول أيام عيد الفطر .. فقال فيه :

يا قاضيا بات أعمى *** عن الهلال السعيد

افطرت في رمضان *** وصمت في يوم عيد

- قال أحد الشعراء الظرفاء ممن يولعون بالطعام والشراب ولكن رمضان يمنعه منهما .. فراح ينتظر هلال شوال بفارغ الصبر :

قل لشهر الصيام انحلت جسمي *** ان ميقاتنا طلوع الهلال

اجهد الآن كل جهدك فينا *** سنرى ما يكون في شوال!

- ينقل ابن الجوزي في “أخبار الحمقى والمغفلين” عن أبي علي النمري قوله: “تراءينا هلال شوال، فأتينا سوار بن عبدالله لنشهد عنده، فقال حاجبه: أنتم مجانين. الأمير لم يختضب بعد، ولم يتهيأ، ولئن وقعت عينه عليكم ليضربنكم مئتين. انطلقوا. فانصرفنا، وصام الناس يوم الفطر”.

- قال ابن الجوزي: “سمع بعض المغفلين أن صوم يوم عاشوراء يعدل صوم سنة، فصام إلى الظهر وأكل، وقال: يكفيني ستة أشهر”.

- يروي ابن قتيبة أن اعرابياً “قدم على ابن عمه بالحضر، فأدركه شهر رمضان، فقيل له: أبا عمرو، لقد أتاك شهر رمضان. قال: وما شهر رمضان؟ قالوا: الإمساك عن الطعام. قال: أبالليل أم بالنهار؟ قالوا: لا، بل بالنهار. قال: أفيرضون بدلاً من الشهر؟ قالوا: لا. قال: فإن لم أصم فعلوا ماذا؟ قالوا: تُضرب وتُحبس. فصام أياماً فلم يصبر، فارتحل عنهم وجعل يقول: يقول بنو عمي وقد زرتُ مِصْرَهم تهيأ أبا عمرو لشهر صيامِ فقلت لهم: هاتوا جرابي ومزودي سلام عليكم فاذهبوا بسلاِم فبادرتُ أرضاً ليس فيها مسيطر عليّ ولا منّاع أكل طعام.

- يروي ابن الجوزي أن اعرابياً كان يصلي “فأخذ قوم يمدحونه ويصفونه بالصلاح، فقطع صلاته وقال: مع هذا إني صائم!”.

- نظر طفيلي إلى قوم سائرين فظن أنهم ذاهبون إلى وليمة فتبعهم
فإذا هم شعراء قصدوا الأمير بمدائح لهم
فلما أنشد كل واحد قصيدته في حضرة الأمير لم يبقى إلا الطفيلي ،
فقال له الأمير : انشد شعرك
قال الطفيلي : لست بشاعر
قال الأمير :فمن أنت ؟
قال الطفيلي : من الغاوين الذين قال الله فيهم : “والشعراء يتبعهم الغاوون” ، فضحك الأمير وأمر له بجائزة

- تروى قصة عن رجل لُغويّ سأله أحد الناس
فقال له : كيف حال ولدك؟
فقال اللغوي: حيّ يُرزَق.
فقال السائل: وكيف حال زوجتك؟
فقال اللغوي: حيّة تسعى

- قيل للصاحب بن عباد: ما أحسنُ السجع؟
- قال: ما خف على السمع.
قيـــــل: مثلُ ماذا؟
- قال: مثل هذا.

- كان أحد الأمراء يصلي خلف إمام يطيل في القراءة, فنهره الأمير أمام الناس, وقال له:لا تقرأ في الركعة الواحدة إلا بآية واحدة. فصلى بهم المغرب, وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله تعالى: “وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا”، وبعد أن قرأ الفاتحة في الركعة الثانية قرأ قوله تعالى: “ربنا ءاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا”. فقال له الأمير يا هذا :طول ما شئت واقرأ ما شئت, غير هاتين الآيتين.

- جلس أشعب عند رجل ليتناول الطعام معه ، ولكن الرجل لم يكن يريد ذلك ..فقال إن الدجاج المعدّ للطعام بارد ويجب أن يسخن ؛ فقام وسخنه ..وتركه فترة فقام وسخنه ..وتركه فترة فبرد فقام مرة أخرى وسخّنه ...وكرر هذا العمل عدة مرات لعل أشعب يملّ ويترك البيت !!
فقال له أشعب :أرى دجاجك وكأنه آل فرعون ؛ يعرضون على النار غدوا وعشيا.

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