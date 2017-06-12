صدرت حديثًا طبعة جديدة من كتاب “نجيب محفوظ في مرآة الاستشراق السوفيتي”، للكاتب أحمد الخميسي، عن قطاع صندوق التنمية الثقافية.

يضم الكتاب كل ما كُتب عن نجيب محفوظ في الاتحاد السوفيتي قبل وبعد فوزه بجائزة نوبل، حيث يحوى دراسات المستشرقين وردود أفعال الصحافة، وما اشتملت عليه الموسوعات الكبرى حول أديبنا، ومقدمات ما تُرجم من رواياته، ورسائل الدكتوراة التي أعددها المستشرقون عن العالم الروائي لأديب نوبل.

يفسح الكتاب لعقل القارئ مجالين للتأمل في مكانة الثقافة والرواية العربية في عيون الخارج، وصورة واضحة لما بلغه المستشرقين من إحاطة وتعمق.