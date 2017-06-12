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رحيل الشاعر اليمني حسن عبد الله باحارثة
حسن عبد الله با حارثة

رحيل الشاعر اليمني حسن عبد الله باحارثة

2017-06-12 05:35:53
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ودعت الساحة الثقافية اليمنية أحد أعمدة الشعر الغنائي الشاعر حسن عبدالله باحارثة عن عمر ناهز الـ 63 عاما.

وقالت وزارة الثقافة في بيان النعي “لقد كان الشاعر حسن باحارثة احد كوادر وزارة الثقافة المبدعين الذين واكبوا كل مراحل نضال شعبنا اليمني التواق للحرية والعدالة معبرين عن تطلعات عامة الشعب حاملين هموم البسطاء”.

وأشار البيان إلى أن كلمات الفقيد ستظل خالدة في وجدان شعبنا اليمني ومحفورة في ذاكرة الوطن .

ووفق مركز الإعلام اليمني، شارك باحارثة في كثير من الأمسيات الشعرية في مختلف محافظات الجمهورية، وله عديد من المشاركات في معظم الفعاليات الرسمية، وكان خير من مثل الوطن دوليا في الكثير من الندوات الأمسيات في عديد من دول الوطن العربي

صدرت له مجموعة من الدواوين، منها ، أنين وحنين (1988).يقول بوحارث (1990)النقش بالدان (1993)على بساط الدان (1998)من بلاد الدان (1998)دندنة2003.

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