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مسابقة للأطفال بالمتحف المصري اليوم
المتحف المصري طارق العوضي

مسابقة للأطفال بالمتحف المصري اليوم

2017-06-12 05:26:49
محيط - سميرة سليمان

بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يقيم المتحف المصري بالتحرير في العاشرة من صباح اليوم الاثنين الموافق مسابقة للأطفال حول تاريخ مصر القديمة وحضارتها، على أن يتم بعدها تكريم الفائزين وعمل جولة إرشادية لهم داخل المتحف.

وأضحت د. رشا كمال مدير عام التنمية الثقافية بالوزارة أن هذه المسابقة تأتي ضمن مباردة “الإرادة المصرية “للتعليم والتعلم” والتي أطلقها النائب مدحت الشريف نائب دائرة مصر الجديدة بالتعاون مع وزارة الآثار لخلق قنوات من التواصل المجتمعي بين أطفال المدارس والمواقع الأثرية والمتاحف، الأمر الذي يعمل على نشر الوعي الأثري بينهم بمختلف فئاتهم العمرية، بما يضمن نشأة جيل جديد واع قادر على حماية آثاره وحضارته.

وأضافت كمال أن المسابقة تأتي بمشاركة 35 طفل تم اختيارهم من 5 مدارس يتم خلالها طرح عدد من الأسئلة حول التاريخ المصري القديم على الأطفال المشاركين.

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