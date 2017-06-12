في إطار فعاليات معرض فيصل السادس للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، أقيمت أمس ندوة بعنوان “المهرجانات السينمائية بين الدولة والمجتمع المدني”، شارك فيها سمير سيف والأمير أباظة وأحمد شوقي وعزة الحسيني وعصام زكريا وأدارها الناقد علي أبو شادى.

قال سمير سيف عضو اللجنه العليا للمهرجانات على الدولة أن تساعد في إقامة المهرجانات من خلال وزارة الثقافة، وتقديم الدعم اللازم لها ولكن مع وجود الأزمة الاقتصادية لا يوجد إمكانية كافية .

وقال أحمد شوقي عن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي انه واحد من أهم ١٤مهرجان دولي، والمهرجان يجب أن يحدد الاهداف وأهمها انتشار الثقافة بين الشعوب وصناعة السينما وتنشيط السياحة والتعرف علي ما هو جديد وكل مهرجان يختلف عن الآخر في الأهداف.

وقال عصام زكريا عن مهرجان الاسماعيلية الدولي يجب وضع معايبر من وزارة الثقافة لدعم المهرجانات، ويجب أن تعود بالفائدة على الجماهير وتعمل على تثقيفهم.

وقالت عزة الحسيني عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أنه مهرجان إقليمى والهدف منه هو تبادل الثقافات ببن الشعوب، ويجب على الدولة أن تقوم بزيادة ميزانية وزارة الثقافة لأنها لاتقل أهمية عن أيه وزارة.

وتحدث الأمير أباظة عن أهمية مهرجان الإسكندرية وقال أن جمعية نقاد السنيما تبذل كل ما فى وسعها، ولكن المهرجان يواجه أزمة بسب عدم الامكانيات ويجب دعم الدولة للمهرجان ليظهر فى أحسن صورة.