المقادير:

2 كوب حليب

3 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة جوز هند بودرة

2 ملعقة كبيرة دقيق أرز

الطريقة:

- يُوضع الحليب على نار متوسطة ويُترك حتى يسخن، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُضاف السكر بعد ذلك مع التقليب حتى يذوب تماماً.

- يُضاف جوز الهند ودقيق الأرز تدريجياً مع الإستمرار في التقليب حتى تتداخل المكونات.

- تُرفع السوبيا عن النار، تُترك لتبرد تماماً ثم تُوضع في الثلاجة لمدة ساعتين، وتُقدم باردة.