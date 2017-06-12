 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 06:45 صباحاً
روابط سريعة
طريقة عمل السوبيا
سوبيا

طريقة عمل السوبيا

2017-06-12 05:02:54

المقادير:
2 كوب حليب
3 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة جوز هند بودرة
2 ملعقة كبيرة دقيق أرز

الطريقة:
- يُوضع الحليب على نار متوسطة ويُترك حتى يسخن، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُضاف السكر بعد ذلك مع التقليب حتى يذوب تماماً.
- يُضاف جوز الهند ودقيق الأرز تدريجياً مع الإستمرار في التقليب حتى تتداخل المكونات.
- تُرفع السوبيا عن النار، تُترك لتبرد تماماً ثم تُوضع في الثلاجة لمدة ساعتين، وتُقدم باردة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3