المقادير:



جزرة كبيرة مبشور

حبة كوسة كبيرة مبشورة

1/2 كيلو بطاطس كبيرة مُقشرة ومسلوقة

1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة

ملعقة كبيرة معجون خردل (مسترد)

2 ملعقة كبيرة دقيق تابيوكا

ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل

الطريقة:

- يُخلط الجزر مع الكوسة والبطاطس مع العجن باليد حتى تتداخل المكونات، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يُتبل الخليط بالملح والفلفل وجوزة الطيب ثم يُضاف الخردل.

- يُضاف الدقيق مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على عجين متجانس سهل التشكيل.

- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم يُشكل العجين على هيئة أقراص دائرية بقُطر 8 سم وبسُمك 2 سم تقريباً.

- يُسخن الزيت على الشواية ثم تُرص أقراص البرجر وتُترك لمدة دقيقة لكل جانب حتى تأخذ علامة الشواء.

- يُرص البرجر على صاج ويُوضع بالفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى تمام النضج.

ملحوظة هامة:

يُراعى قراءة المعلومات المكتوبة على كافة العبوات قبل الشراء أو الاستخدام، للتأكد من خلوها تماماً من البروتين.