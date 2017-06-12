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برجر نباتي (بدون بروتين)
برجر نباتي ( بدون بروتين)

برجر نباتي (بدون بروتين)

2017-06-12 05:00:53

المقادير:

جزرة كبيرة مبشور
حبة كوسة كبيرة مبشورة
1/2 كيلو بطاطس كبيرة مُقشرة ومسلوقة
1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة
ملعقة كبيرة معجون خردل (مسترد)
2 ملعقة كبيرة دقيق تابيوكا
ملعقة كبيرة زيت
ملح وفلفل

الطريقة:
- يُخلط الجزر مع الكوسة والبطاطس مع العجن باليد حتى تتداخل المكونات، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُتبل الخليط بالملح والفلفل وجوزة الطيب ثم يُضاف الخردل.
- يُضاف الدقيق مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على عجين متجانس سهل التشكيل.
- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم يُشكل العجين على هيئة أقراص دائرية بقُطر 8 سم وبسُمك 2 سم تقريباً.
- يُسخن الزيت على الشواية ثم تُرص أقراص البرجر وتُترك لمدة دقيقة لكل جانب حتى تأخذ علامة الشواء.
- يُرص البرجر على صاج ويُوضع بالفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى تمام النضج.
ملحوظة هامة:
يُراعى قراءة المعلومات المكتوبة على كافة العبوات قبل الشراء أو الاستخدام، للتأكد من خلوها تماماً من البروتين.

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