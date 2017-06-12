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هل استخدام غاز الأكسجين يفسد الصيام
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هل استخدام غاز الأكسجين يفسد الصيام

2017-06-12 04:59:07

السؤال: هل استخدام غاز الأكسجين أثناء الصيام يفسده؟

يجيب الدكتور شوقي إبراهيم علام قائلاً” غاز الأكسجين إذا كان مجرد هواء يُضَخُّ للمساعدة على التنفس لا يفسد الصوم، لكن إن احتوى مع الهواء على موادَّ إضافيةٍ تدخل إلى الجوف فإنه مُفَطِّر. والله سبحانه وتعالى أعلم.حسب موقع “دار الافتاء” المصرية.

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