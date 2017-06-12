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الإفتاء: سماع الموسيقى أو العمل بها "جائز" وليس حرامًا
دار الافتاء المصرية

الإفتاء: سماع الموسيقى أو العمل بها "جائز" وليس حرامًا

2017-06-12 02:01:36


قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قصة تحريم أو تحليل الأغاني والموسيقى من القضايا الخلافية، منذ وقت الصحابة حتى الآن، ولا يجوز على الشخص أن يفرض على الآخر رأيه، حيث إن علماء الدين اختلفوا في تلك القضية.
وأضاف ممدوح، خلال حواره في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي “عمرو عبد الحميد”، على قناة “TEN”، أنه يجب على الشخص أن يأخذ بأسهل الرأيين، من وجه نظره والمخفف بالنسبة له، وهذا يجنبه من عقاب الدنيا والآخرة.
وتابع: “الإفتاء بتقول إن الموسيقى جائزة، وجائز الاشتغال بها، والغناء كلمات حلاله حلال وحرامه حرام”.

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