بهدف الخنيسي..المنتخب المصري يخسر أمام تونس بتصفيات أمم إفريقيا2017-06-12 02:17:40
انتهت مباراة مصر وتونس في تصفيات أمم افريقيا 2019، بخسارة المنتخب المصري أمام تونس بهدف نظيف، وسجل الهدف ياسين الخنيسى فى الدقيقة 48 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة تذيل الفراعنة المجموعة العاشرة فى التصفيات، بدون رصيد من النقاط، حيث تصدرت تونس المجموعة بـ3 نقاط، وجاءت النيجر وسوازيلاند فى المركزين الثانى والثالث برصيد نقطة لكل منهما.
وجاء تشكيل المنتخب في المباراة كالتالي: “شريف اكرامى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أحمد فتحى وعلى جبر وأحمد حجازى ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد ومحمد الننى ومحمد صلاح وعبد الله السعيد ورمضان صبحى، وفى الهجوم محمود عبد المنعم كهربا.. وضمت القائمة الاحتياطية كل من : أحمد الشناوى، أحمد المحمدى، سعد الدين سمير ، سام مرسى، عمرو وردة، عمرو جمال، مصطفى فتحى”.
وبدأ اللقاء بضغط هجومى للمنتخب التونسي وفشل يوسف المساكني فى اللحاق بإحدى الكرات الطولية ونجح معز بن شريفية حارس نسور قرطاج فى إبعاد إحدى الكرات من أمام محمد صلاح إلى رمية تماس.
ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح نسور قرطاج إثر سقوط يوسف المساكني داخل منطقة الجزاء ومرر محمد صلاح كرة عرضية إلى عبدالله السعيد نجح علي معلول لاعب تونس فى إبعادها إلى منتصف الملعب.
وتصدت العارضة لتسديدة قوية برأس أحد مهاجمي المنتخب التونسي فى الدقيقة 12 وسط غفلة من مدافعي منتخب الفراعنة الكبار وراوغ رمضان صبحى أحد مدافعى تونس ومرر كرة ماكرة نجحت الدفاعات التونسية فى تشتيتها الى منتصف الملعب.
وشن لاعبو تونس العديد من الهجمات على الدفاعات المصرية وسدد يوسف المساكني قذيفة صاروخية تصدى لها شريف إكرامى حارس مرمى الفراعنة بصعوبة وسدد كهربا كرة برعونة تمر بعيدا عن مرمى الحارس التونسي.
وقام حكم اللقاء بإيقاف اللعب عقب خضوع شريف اكرامى حارس مرمى الفراعنة الكبار إلى العلاج إثر إصابته تحت إشراف الجهاز الطبى للفراعنة الكبار.
أحرز ياسين الخنيسي الهدف الأول لمنتخب تونس فى مرمى منتخب مصر الوطنى فى الدقيقة 48 اثر تلقيه تمريرة ماكرة من يوسف المساكني سددها لتصطدم بيد شريف إكرامى وتسكن الشباك.
وتعرض كهربا الى اصطدام قوى بأحد مدافعي المنتخب التونسي ما أجبر حكم اللقاء على إيقاف اللقاء لمنح الفرصة لخضوع لاعب الفراعنة إلى العلاج.
وسدد عبدالله السعيد الكرة داخل منطقة الجزاء لتمر الى جوار مرمى الحارس التونسي واستدعى حكم اللقاء الجهاز الطبى للفراعنة اثر سقوط محمد عبدالشافى داخل منطقة الجزاء عقب اصطدامه بأحد مهاجمي نسور قرطاج.
ودفع الأرجنتيني هيكتور كوبر بعمرو جمال بدلا من رمضان صبحي ومصطفى فتحى بديلا عن عبدالله السعيد وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب الفراعنة علي جبر اثر عرقلته لأحد مهاجمي المنتخب التونسي.
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