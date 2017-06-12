أحرز ياسين الخنيسي الهدف الأول لمنتخب تونس فى مرمى منتخب مصر الوطنى بالدقيقة 48 فى المباراة المقامة حاليا على الملعب الأوليمبي برادس فى مستهل تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقرر أن تستضيفها الكاميرون 2019.

بدأ اللقاء بضغط هجومى للمنتخب التونسي وفشل يوسف المساكني فى اللحاق بإحدى الكرات الطولية ونجح معز بن شريفيه حارس نسور قرطاج فى إبعاد إحدى الكرات من أمام محمد صلاح إلى رمية التماس.

ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح نسور قرطاج إثر سقوط يوسف المساكني داخل منطقة الجزاء ومرر محمد صلاح كرة عرضية إلى عبدالله السعيد نجح على معلول لاعب تونس فى إبعادها الى منتصف الملعب.