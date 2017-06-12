 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 03:05 صباحاً
روابط سريعة
الخنيسي يتقدم لتونس في مرمي منتخب مصر
مصر وتونس

الخنيسي يتقدم لتونس في مرمي منتخب مصر

2017-06-12 01:47:45

أحرز ياسين الخنيسي الهدف الأول لمنتخب تونس فى مرمى منتخب مصر الوطنى بالدقيقة 48 فى المباراة المقامة حاليا على الملعب الأوليمبي برادس فى مستهل تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقرر أن تستضيفها الكاميرون 2019.

بدأ اللقاء بضغط هجومى للمنتخب التونسي وفشل يوسف المساكني فى اللحاق بإحدى الكرات الطولية ونجح معز بن شريفيه حارس نسور قرطاج فى إبعاد إحدى الكرات من أمام محمد صلاح إلى رمية التماس.

ورفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح نسور قرطاج إثر سقوط يوسف المساكني داخل منطقة الجزاء ومرر محمد صلاح كرة عرضية إلى عبدالله السعيد نجح على معلول لاعب تونس فى إبعادها الى منتصف الملعب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3