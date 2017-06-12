أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبويتس، في تغريدة على موقع “تويتر” أن قطر تستضيف وتدعم حركة طالبان التي أعلنت مسئوليتها عن قتل 3 جنود أمريكيين، أمس الأحد، في ولاية نانكرهار شرقي أفغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قد أعلنت، مساء السبت، أن جنديًا أفغانيًا فتح النار على جنود أمريكيين في منطقة أشين، فأردى ثلاثة منهم قتلى وجرح آخر.

وأوضح البيان أن الجندي الجريح نُقل إلى المستشفى، مشيرًا إلى فتح تحقيق في الحادث.

وقال المتحدث باسم ولاية نانكرهار، عطا الله هوغياني، في بيان له سابقًا: إن “جنديًا أفغانيًا في منطقة “أشين” أطلق النار على جنود أمريكيين، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين اثنين بجروح، وأشار إلى مقتل المهاجم”.

وتبنت حركة طالبان الهجوم، في بيان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.