كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة ” Huffington Pos” أن أغلبية الأمريكيين يعتبرون مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي جديرا بالثقة أكثر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي نفذته مؤسسة ” YouGov” بطلب من الصحيفة، فإن نسبة الأمريكيين الذين اعتبروا كومي يستحق الثقة وصلت إلى 46%، فيما حصل ترامب على ثقة 26% من الأمريكيين المستطلعة آراؤهم، أما 28% فلم يحسموا رأيهم لصالح أحد.

كما اعتبر نصف المستطلعة آراؤهم أن ترامب طالب كومي بإلولاء والطاعة، و15% أفادو بعكس ذلك، أما 36% فأجابوا بـ” لا أدري” على هذا السؤال.

بيد أن 42% من الشرائح التي استهدفها الاستطلاع أجابت بـ “نعم” على سؤال: هل تعتبر ترامب أمر كومي بإغلاق التحقيق بحق مستشار الرئيس ترامب السابق لشؤون الأمن، مايكل فلين، و 28% أجابوا بـ “لا” ، و 30% بـ ” لا أدري”.

وقد أجري الاستطلاع في 8 و 9 يونيو الجاري وشارك فيه 1000 مواطن أمريكي من فئات عمرية فوق السن القانونية متنوعة، ومن مناطق مختلفة من البلاد.

ويشار في هذا الصدد إلى أن كومي أجرى تحقيقا حول “اتصال محتمل لترامب مع روسيا” عندما كان على رأس عمله، الأمر الذي نفاه الكرملين والبيت الأبيض، ويذكر أن هيلاري كلينتون حمّلت كومي مسؤولية هزيمتها في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب، وذلك بسبب تسريبه معلومات غير مؤكدة حول فتح تحقيق معها قبل موعد الاقتراع بـ 10 أيام.