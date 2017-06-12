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موجريني: الاتحاد الأوروبي يواجه مشاعر مناهضة للمنظومة
الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني

موجريني: الاتحاد الأوروبي يواجه مشاعر مناهضة للمنظومة

2017-06-12 01:28:51
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أعلنت فيديريكا موجريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لا يواجه فقط المشاعر المناهضة لأوروبا بل والمناهضة للمنظومة.

وأشارت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى أن نمو مشاعر التشاؤم الأوروبي في السنوات الأخيرة تجلى على وجه الخصوص في نجاح السياسيين المناهضين للتقارب الأوروبي وتحقيقهم نجاحا غير مسبوق في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2014 وفي قرار البريطانيين الخروج والانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016.

وقالت موجريني خلال مؤتمر صحفي في فنلندا: “تسود مشاعر معاداة المنظومة ليس في أوروبا فقط بل وفي الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. وشددت على أن نتائج الانتخابات مؤخرا في أوروبا لا تدل على وجود مشاعر عدائية ضد الاتحاد الأوروبي فقط بل هي تدل على معاداة المنظومة بين الرأي العام”.

وترى المسؤولة الأوروبية أنه يجب على المؤسسات سواء كانت محلية أو إقليمية أو قارية أو عالمية شاملة أن تقوم على وجه السرعة بتحليل أسباب انتشار هذه المشاعر. وقالت: “على ما يبدو يشعر المواطنون أن هذه المؤسسات لا تعمل لمصلحتهم”.

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