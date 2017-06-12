 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 01:40 صباحاً
روابط سريعة
الفقي: خطاب السيسي في قمة الرياض أول مسمار في نعش قطر
مصطفى الفقي - مصطفي الفقي - مصطفى الفقى - أكثر جودة

الفقي: خطاب السيسي في قمة الرياض أول مسمار في نعش قطر

2017-06-12 01:24:02

قال الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن قطر تستهدف المملكة العربية السعودية في الخليج ، ومصر في المنطقة العربية وهذا أمر واضح وضوح العين موضحًا أن أهل البيت الخليجي اكتشفوا بأنفسهم قتل قطر للجنود السعوديين في اليمن من خلال دعم الحوثيين.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ، في برنامج «ماوراء الحدث » المذاع عبر فضائية «أكسترا نيوز» ، أن خطاب الرئيس السيسي في القمة الإسلامية في الرياض، كان بمثابة المسمار الأول في نعش ” قطر” حيث تحدث في كافة الأمور المتعلقة بالدع

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3