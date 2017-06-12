قال الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن قطر تستهدف المملكة العربية السعودية في الخليج ، ومصر في المنطقة العربية وهذا أمر واضح وضوح العين موضحًا أن أهل البيت الخليجي اكتشفوا بأنفسهم قتل قطر للجنود السعوديين في اليمن من خلال دعم الحوثيين.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ، في برنامج «ماوراء الحدث » المذاع عبر فضائية «أكسترا نيوز» ، أن خطاب الرئيس السيسي في القمة الإسلامية في الرياض، كان بمثابة المسمار الأول في نعش ” قطر” حيث تحدث في كافة الأمور المتعلقة بالدع