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الرئيس التونسي يتوجه إلي ألمانيا للمشاركة في لقاء الشراكة مع أفريقيا
الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي

الرئيس التونسي يتوجه إلي ألمانيا للمشاركة في لقاء الشراكة مع أفريقيا

2017-06-12 01:21:07
أ ش أ

غادر رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، بلاده اليوم الأحد متجها إلى ألمانيا على رأس وفد رسمي للمشاركة في لقاء حول “مبادرة الشراكة مع أفريقيا” التي تنطلق غداً الاثنين وتستمر يومين في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح السفير الألماني بتونس، أندرياس رينيك، أن المبادرة التي أطلقتها ألمانيا - باعتبارها رئيسة مجموعة العشرين سيتم تنفيذها بالتعاون الوثيق بين المؤسسات المالية كالبنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

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