أعلنت تريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، اعتزامها زيارة باريس بعد غد الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمونيل ماكرون.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، أن ماي أعلنت أيضا في تصريح صحفي أنها تتطلع إلى التعاون مع أعضاء الحكومة البريطانية الجديدة.

يذكر أن ماي تواجه فى الوقت الراهن مشكل البرلمان “المعلق” نظرا لخسارة حزبها (المحافظين) 12 مقعدا في البرلمان خلال الانتخابات المبكرة الأخيرة في الوقت الذي حصل فيه حزب العمال المنافس برئاسة جيرمى كوربن على مقاعد تفوق المتوقع.