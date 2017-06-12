

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُشارك اليوم الإثنين، في القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”.

وأضاف السفير علاء يوسف، في تصريحات صحفية، للوفد الإعلامي على هامش زيارة الرئيس السيسي لبرلين، أن الرئيس السيسي، يعقد مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية “ميركل”، ويعقب ذلك مشاركة السيسي في جلسة تفاعلية تنظمها المستشارة الألمانية، بحضور الزعماء الأفارقة، وذلك بدار المستشارية.

ويعقب ذلك عشاء عمل “إفطار”، تنظمه المستشارة الألمانية على شرف الزعماء الأفارقة.

ويشارك زعماء الدول الأفريقية من رواندا وغينيا والسنغال وكوت ديفوار وتونس.