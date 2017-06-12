سيطر التعادل السلبي على مباراة مصر وتونس فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2019.

بدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من، شريف إكرامى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أحمد فتحى وعلى جبر وأحمد حجازى ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد ومحمد الننى ومحمد صلاح وعبد الله السعيد ورمضان صبحى، وفى الهجوم محمود عبد المنعم كهربا.. وضمت القائمة الاحتياطية كل من : أحمد الشناوى، أحمد المحمدى، سعد الدين سمير ، سام مرسى، عمرو وردة، عمرو جمال، مصطفى فتحى.

وشهدت بداية المباراة حماسا كبيرا من الفريقين، خاصة المنتخب التونسى صاحب الأرض والجمهور الذى كان الأكثر استحواذا على الكرة، وكاد يوسف المساكنى يسجل الهدف الأول فى الدقيقة 6 بعدما راوغ بالكرة ووصل لمنطقة الجزاء لكن على جبر يتدخل وينقذ الكرة وسط مطالبة من نسور قرطاج باحتساب ركلة جزاء.

ويواصل نسور قرطاج الضغط على الفراعنة وفى الدقيقة 12 ينقذ القائم هدف محقق لتونس من رأسية أحد لاعبى الفريق الأبيض، لكنها ترتطم بالقائم وتمر خارج الملعب.

ويدخل المنتخب الوطنى فى أجواء المباراة فى الدقيقة 18، ويحصل على أول ركنية من جملة بين محمد الننى وأحمد فتحى، نفذها محمد صلاح لكن لم يستفد الفراعنة منها.. وفى الدقيقة 21 يشن رمضان صبحى هجمة على مرمى تونس ويرسل عرضية من الناحية اليسرى يتصدى لها الدفاع التونسى.

ويباغت المنتخب التونسى الفراعنة فى الدقيقة 24 بتمريرة طولية ماكرة فى اتجاه ياسين الخنيسى لكنه تمر خارج الملعب، قبل أن يسدد يوسف المساكنى فى الدقيقة 26 تصويبة أرضية قوية لكنها تصدم برمضان صبحى وتفقد خطورتها.. ويصوب المساكنى مرة أخرى فى الدقيقة 28 ليتصدى لها شريف إكرامى.

ويضغط المنتخب التونسى بقوة على الفراعنة، لكن رعونة مهاجميه تمنعهم من هز شباك الفراعنة، بجانب انقاذ شريف اكرامى للكرات التى وصلته، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.