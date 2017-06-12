هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على النجاح الكبير لحزبه في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرة أن النتيجة صوت قوي لصالح الإصلاحات.

ونشر المتحدث باسم المستشارة ستيفن شيبرت رسالة ميركل في حسابه على شبكة “تويتر” الاجتماعية بعد الإعلان عن المؤشرات الأولية للانتخابات الفرنسية التي تمنح حزب ماكرون نحو 32% من الأصوات.

وهنأ وزير الخارجية الألماني الاشتراكي الديمقراطي زيغمار غابرييل في نفس الشبكة الاجتماعية ماكرون، موضحًا أن نجاحه الكبير يظهر أنه لا يقنع فقط في فرنسا بل أيضًا في أوروبا.

كما أعرب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمرشح للمستشارية في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل مارتين شولز عن ارتياحه أزاء نتيجة الحزب الذي يقوده الرئيس الفرنسي.

وقال شولز في إشارة إلى الانتخابات الألمانية إصلاح أوروبا يحتاج أغلبية وحكومة جديدة أيضًا في ألمانيا.