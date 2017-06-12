أصدر الجيش الليبي اليوم بيانا، أوضح فيه موقفه من القائمة التي أصدرتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وضمت شخصيات وكيانات طلبت إضافتها إلى قائمة الإرهاب العربية.

وجاء في البيان: “بالإشارة إلى القائمة الصادرة عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن الشخصيات والكيانات المرتبطة بالإرهاب والتنظيمات الإرهابية، تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة على هذه القائمة، وأن جلّ الأسماء الواردة في القائمة قد وردت وذُكرت في تحقيقات مع موقوفين ومعتقلين لدى القوات المسلحة، كما تؤكد أنها بصدد مباشرة التحقيقات حول بعض الأسماء الأخرى غير الواردة في هذه القائمة، وعن مدى علاقتهم وارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية، في ظل وجود مؤشرات أولية عن ارتباطهم فعلًا بهذه الأنشطة الهدامة المحظورة”.

وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أصدرت قائمة بضم 75 اسما و9 كيانات إلى قائمة “عقوبات الإرهاب العربية”.

وحسب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، طلال الميهوب، فإن “تلك الأسماء والكيانات ثبت بالفعل تورطها بدعم الإرهاب في ليبيا”، وأضاف أن اللجنة ستنشر في المرحلة المقبلة قوائم لشركات ممولة من دولة قطر لوضعها ضمن قائمة الإرهاب، ثم إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين أصدرت بيانا مشتركا، أعلنت فيه قائمة إرهاب مشتركة ضمت أفرادا وكيانات مرتبطة بقطر.