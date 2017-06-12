رفض الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولاعبي الفراعنة الحديث مع قنوات “بي إن سبورت” القطرية، أو إجراء أي لقاءات مع القناة، في ظل المقاطعة العربية لقطر.

وكشف مراسل “بي إن سبورت” أن مسئولي المنتخب المصري منعوهم من تغطية التدريب الأخير للفراعنة في ملعب رادس أمس، ورفضو وجودهم في فندق الإقامة لإجراء اي حديث صحفي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نسور قرطاج بعد قليل في ملعب رادس، بالجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

يأتي ذلك في ظل المقاطعة التي فرضتها مصر والسعودية والإمارات وعدد من الدول العربية والإسلامية على قطر، بسبب دعم الأخيرة للإرهاب.



غاب محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وتونس، والمقام بشبكة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية القطرية، وذلك لتحليل مباراة الأشقاء العرب بدور المجموعات من تصفيات بطولة أمم أفريقيا “الكاميرون 2019”.

وكان نجم الكرة المصرية السابق قد ظهر مؤخرا فى الاستوديو الخاص بمباراة السعودية مع استراليا فى المواجهة التى جمعتهما بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد أن أعلن عددا من المحليين والمعلقين تقديم استقالاتهم من القنوات الرياضية المختلفة عقب قرار المقاطعة من قبل عدد من الدول العربية على رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن لدولة قطر.

ولم يتضح هل غاب النجم المصري بسبب رفضه الظهور، أم لتواجده منذ أيام بالكويت لخوض منافسات دورة رمضانية يشارك بها عدد من نجوم العالم.