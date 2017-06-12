بيان أمريكي: مصرع 8 من عناصر تنظيم الشباب خلال الغارة الأخيرة

أكد بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “افريكوم” اليوم مصرع 8 من عناصر تنظيم الشباب في الصومال خلال غارة أمريكية ضد أهداف الحركة المتمردة.

وذكرت شبكة “ايه بى سي نيوز” الاخبارية الأمريكية أن البيان أوضح أن هذه الغارة استهدفت مركزا للقيادة والدعم اللوجسيتي لحركة الشباب يقع على بعد نحو 185 ميلا جنوب غرب مقديشيو.

واتهم البيان عناصر الشباب باستغلال الملاذات الآمنة الواقعة وسط وجنوب الصومال في إعداد وتوجيه تنفيذ الإعتداءات الإرهابية وسرقة المساعدات الإنسانية وإيواء الإرهابيين من التنظيمات الأخرى.

تجدر الإشارة الى أن الولايات المتحدة وبريطانيا أدرجتا حركة الشباب الصومالية في قائمة المنظمات الإرهابية ذات الصلة بتنظيم القاعدة.