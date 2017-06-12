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لاعبو المنتخب يرفضون التسجيل مع مراسل القناة القطرية
منتخب مصر ـ محمد صلاح ـ كهربا‎

لاعبو المنتخب يرفضون التسجيل مع مراسل القناة القطرية

2017-06-12 00:27:33

رفض لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، التسجيل مع مراسل قناة بي إن سبورت القطرية، قبل بداية مباراة مصر وتونس المقرر إقامتها بعد قليل، على استاد رادس لمواجهة نظيره منتخب تونس فى مستهل تصفيات بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون 2019 ، لتنفيذ المقاطعة المصرية التي تمت منذ أيام وتنص على المقاطعة الدولية في العلاقات بين مصر وقطر.

وذكر مراسل القناة أن لاعبى منتخب مصر رفضوا رفضا تاما التسجيل ، قبل بداية المباراة ، ولم يذكروا السبب ، ولكن ما نعلمه ان المقاطعة تنص على عدم التعامل بشكل كامل.

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