لا يتوانى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، عن إثارة الجدل دائما، ويتحدث هذه المرة عن رغبته في تصدير حساء الكلاب للعالم.

وبعد افتتاح مطعم في العاصمة، بيونج يانج، يقدم لحوم الكلاب، وأنواعا متعددة من الحساء، بينها حساء الكلاب، أعرب الزعيم الكوري الشمالي، عن أمله في تصدير تلك الوجبات للعالم، ودشن موقعا إلكترونيا للترويج للمطعم.

وتدير كوريا الشمالية مطاعم تصدر مأكولاتها لدول روسيا ومنغوليا والصين، وتخطط لتوسيع صادراتها لبقية العالم، حسب تقرير لصحيفة “ذا صان” البريطانية.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن صحيفة “ديلي ستار”، إن الرئيس الكوري الشمالي سيستخدم عائدات تلك المبيعات لتمويل أنشطة البلاد النووية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، قد نصح شعبه الفقير بضرب الكلاب حتى الموت، وأكل لحومها للقضاء على مشكلة الجوع، ووصف طعام الكلاب بأنه “طعام ممتاز”.