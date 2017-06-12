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٣٠ ألف متفرج في مباراة منتخبي مصر وتونس
المنتخب المصري

بحضور وزيري الشباب والرياضة للبلدين..

٣٠ ألف متفرج في مباراة منتخبي مصر وتونس

2017-06-12 00:25:02
أ ش أ

بدأت الآن فاعليات مباراة المنتخب المصري أمام تونس في مباراة الجولة الأولي لتصفيات كاس إفريقيا، الذي تجري علي أرض ملعب رادس بوسط تونس العاصمة، وانطلقت المباراة عقب السلام الوطني لكلا من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.

ويشارك حضور المباراة كلا من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ونظيرته التونسية ماجدولين شارتي، والسفير نبيل حبشي، سفير مصر لدي تونس.

وبلغ عدد المتفرجين بمدرجات ملعب رادس نحو ٣٠ ألف متفرج، حيث أقرت تونس الدخول المجاني لكل من النساء والأطفال المصطحبين مع أولياء أمورهم.

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