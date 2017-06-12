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الإمارات: تاريخ قطر الطويل في استهداف جيرانها هو جوهر الأزمة
أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية

الإمارات: تاريخ قطر الطويل في استهداف جيرانها هو جوهر الأزمة

2017-06-12 00:21:00
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صرح وزير الدولة الإمارتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، بأن تفسير الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على قطر، لا يتسق مع موانئ ومطارات مفتوحة وأسطول طائرات كبير، مضيفًا أنها ذلك يعكس عقلية التهرب من أساس الأزمة.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” نتوقف عند الترويج للمظلومية من الشقيق لأزمته السياسية التي صنعها تصرفه، الإجراءات السيادية تحولت “حصار” وتحوّل الموضوع حقوق إنسان”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تفسير “الحصار” لا يتسق مع مؤانئ مفتوحة و مطار مفتوح وأسطول طائرات كبير، ولكنها عقلية التهرب من أساس الأزمة لنتوه جميعا في التفاصيل”، مشيرًا إلى أن هذه النقطة هي الخلل الكبير في التعامل مع الأزمة “فجوهر المشكلة انزلاق الشقيق في دعم التطرف والحركات الإرهابية وتاريخ مطوّل من استهداف استقرار جيرانه”.

وأوضح قائلًا: ” الهروب إلى الأمام عبر إعادة تعريف مفردات “الحصار” وحقوق الإنسان، لا يغطي على قوائم الإرهاب وضرورة تفسيره لها والدعم الذي وفره للتطرف والفوضي”.

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