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200 ألف جنيه غرامة على القنوات التي تتداول الألفاظ البذيئة عبر شاشاتها
مكرم محمد أحمد

200 ألف جنيه غرامة على القنوات التي تتداول الألفاظ البذيئة عبر شاشاتها

2017-06-12 00:17:43

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تطبيق قرارات الغرامة المالية المفروضة على تداول الألفاظ البذيئة فى وسائل الإعلام المختلفة بشكل حاسم وفورى .

وأضاف المجلس فى بيان أنه سيتم تحصيل غرامة قيمتها 200 ألف جنيه على كل قناة فضائية أو أرضية تستخدم أو تذيع ألفاظا بذيئة تدخل ضمن فاحش القول وتمثل سبا صريحا وخروجا عن الآداب العامة وتسب الأم والأب والدين ، وسيتم تحصيل الغرامة عن كل مرة تذاع فيها هذه الالفاظ على الشاشة كما يتم تحصيل 100 ألف جنيه عن كل مرة تذاع فى الإذاعات .

وأشار البيان إلى أن العقوبات تتضمن تعليق ترخيص القناة إذا امتنعت عن دفع الغرامة الفورية ويسحب الترخيص إذا تكرر الخطأ ثلاث مرات فى غضون ستة أشهر وأنه لا تعود لممارسة عملها إلا بترخيص جديد، وسيتم البدء فى تطبيق القرار اعتبارًا من منتصف يونيو الحالى، ويسمح القرار بالاحتكام للمجمع اللغوى فى تعريف اللفظ البذيء الذى يدخل ضمن فاحش القول.

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