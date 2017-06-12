ناقش الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين اليوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، جهود تحقيق السلام في اليمن.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” في نسختها التي تديرها وزارة الإعلام اليمنية من عدن والرياض، فقد ثمّن السفير ديدوشكين، جهود الرئيس هادي فيما يخدم السلام في اليمن، مؤكدًا أن اللقاء في إطار التشاور والتنسيق لما يخدم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وعبّر السفير عن تطلعه إلى تحقيق آفاق السلام الذي يستحقه الشعب اليمني للولوج في مرحلة جديدة من الإعمار والبناء، لافتًا إلى جملة من المساعدات الإنسانية التي ستقدمها روسيا للشعب اليمني.

بدوره أشاد الرئيس هادي، بموقف روسيا الاتحادية الداعم لليمن وشرعيته الدستورية منذ عملية التحول في اليمن ودعم المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأشار هادي إلى الدور الهام لروسيا مع المجتمع الدولي لدعم اليمن في كل المراحل والظروف لتحقيق السلام المنشود المبني على الأسس والمرجعيات الضابطة المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216.

وحمّل هادي، السفير ديدوشكين، تهانيه للرئيس بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا، مثمنًا المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا للشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة.