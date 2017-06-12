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اليسار الفرنسي: نتائج الانتخابات تؤكد «حالة عدم الاستقرار»
جان لوك ميلانشون مرشح للرئاسة الفرنسية

اليسار الفرنسي: نتائج الانتخابات تؤكد «حالة عدم الاستقرار»

2017-06-12 00:00:09
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قال زعيم جبهة اليسار الفرنسي، جان لوك ميلانشون، إن النتائج الأولية غير الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت اليوم الأحد، تبين “حالة من عدم الاستقرار السياسي”.

وأمن ميلانشون أن فريق الرئيس هو من انتصر، ولكنه دعا الشباب كما الطبقة الشعبية للتفكير بمسئولياتهم.

وقال: “صوتوا لنوابنا لأننا نحن من سنمثل المعارضة التي تهتم بالشئون الاجتماعية والبيئية”.

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