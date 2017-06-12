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حدث في مثل هذا اليوم 12 يونيو.. الشريف حسين يعلن الثورة
شريف مكة حسين بن علي الهاشمي

حدث في مثل هذا اليوم 12 يونيو.. الشريف حسين يعلن الثورة

2017-06-12 08:38:48

1812 - نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا.
1898 - الزعيم الفلبيني أميليو أوجونيالدو يعلن الثورة على الاحتلال الإسباني ويقرر رفع السلاح طلبًا للاستقلال.
1901 - اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكريل.
1916 - شريف مكة حسين بن علي الهاشمي يعلن الثورة على الدولة العثمانية.
1926 - انسحاب البرازيل من منظمة عصبة الأمم وذلك بعد فشلها بتسويه المشاكل الحدودية بينها وبين جيرانها في أمريكا الجنوبية.
1960 - الإعلان عن الدستور التركي المؤقت وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قادة الجيش على الرئيس محمود جلال بايار وحكومته في 27 مايو.
1965 - انقلاب عسكري في فيتنام الجنوبية.
1968 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وتدعو إلى التصديق عليها.
2004 - الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يتوعد الولايات المتحدة من خلال شريط صوتي من المساس بمعتقلي جوانتانامو.
2005 - برلمان كردستان العراق ينتخب مسعود برزاني بالإجماع رئيسًا لإقليم كردستان العراق.
2009 - إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، وهي عاشر انتخابات رئاسية تجرى فيها منذ الثورة الإسلامية، وتنافس فيها الرئيس المنتهيه ولايته محمود أحمدي نجاد ومهدي كروبي ومير حسين موسوي ومحسن رضائي.
2014 - كأس العالم لكرة القدم 2014 ينطلق في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل على ملعب ماراكانا، حيث تشهد المباراة الافتتاحية لقاء منتخبي البرازيل (المستضيف) ومنتخب كرواتيا في المجموعة الأولى للبطولة.
2015 - بداية النسخة الأولى من الألعاب الأوروبية في باكو في أذربيجان.
2016 - مقتل حوالي 50 شخص وإصابة 53 شخص آخر في هجوم مسلّح على نادٍ ليلي للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

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