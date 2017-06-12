حدث في مثل هذا اليوم 12 يونيو.. الشريف حسين يعلن الثورة2017-06-12 08:38:48
1812 - نابليون بونابرت يبدأ بغزو روسيا وذلك في إطار الحملة التي يشنها لفرض سيطرته على أوروبا.
1898 - الزعيم الفلبيني أميليو أوجونيالدو يعلن الثورة على الاحتلال الإسباني ويقرر رفع السلاح طلبًا للاستقلال.
1901 - اكتشاف إشعاعات عنصر اليورانيوم من قبل الفرنسي هنري بيكريل.
1916 - شريف مكة حسين بن علي الهاشمي يعلن الثورة على الدولة العثمانية.
1926 - انسحاب البرازيل من منظمة عصبة الأمم وذلك بعد فشلها بتسويه المشاكل الحدودية بينها وبين جيرانها في أمريكا الجنوبية.
1960 - الإعلان عن الدستور التركي المؤقت وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي قادة الجيش على الرئيس محمود جلال بايار وحكومته في 27 مايو.
1965 - انقلاب عسكري في فيتنام الجنوبية.
1968 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وتدعو إلى التصديق عليها.
2004 - الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يتوعد الولايات المتحدة من خلال شريط صوتي من المساس بمعتقلي جوانتانامو.
2005 - برلمان كردستان العراق ينتخب مسعود برزاني بالإجماع رئيسًا لإقليم كردستان العراق.
2009 - إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، وهي عاشر انتخابات رئاسية تجرى فيها منذ الثورة الإسلامية، وتنافس فيها الرئيس المنتهيه ولايته محمود أحمدي نجاد ومهدي كروبي ومير حسين موسوي ومحسن رضائي.
2014 - كأس العالم لكرة القدم 2014 ينطلق في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل على ملعب ماراكانا، حيث تشهد المباراة الافتتاحية لقاء منتخبي البرازيل (المستضيف) ومنتخب كرواتيا في المجموعة الأولى للبطولة.
2015 - بداية النسخة الأولى من الألعاب الأوروبية في باكو في أذربيجان.
2016 - مقتل حوالي 50 شخص وإصابة 53 شخص آخر في هجوم مسلّح على نادٍ ليلي للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
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المصرف المركزي البحريني يجمد أرصدة أشخاص وهيئات بقائمة الإرهاب
أمر المصرف المركزى البحرينى، بتجميد أرصدة الأشخاص والهيئات الواردة أسماؤهم فى قائمة الإرهاب، وذلك حسبما افادت فضائية “سكاى نيوز” فى خبر عاجل منذ قليل. وذكرت ...Sun, 11 Jun 2017 21:10:42 GMT
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ميساء عبد الهادي: الرجال كـ"الكب كيك" في "الحب.. الحب"
استعان صناع المسلسل الشبابي “الحب.. الحب”، بـ”الكب كيك”، في حلقات الفنانة ميساء عبد الهادي، لتوضيح أنواع الرجال، بتشبيه ضيف الحلقة، بأحد أنواع “الكيك”، بحسب ...Sun, 11 Jun 2017 19:33:17 GMT
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السعودية تكشف حقيقة منع القطريين من أداء العمرة !!
أكدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه لا صحة لما تم تداوله وما تتشدق به القنوات القطرية المغرضة بشأن منع القطريين من دخول المسجد الحرام لأداء ...Sun, 11 Jun 2017 23:12:55 GMT
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رئيسة وزراء بريطانيا تكشف عن الحكومة الجديدة
كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، عن تشكيلتها الحكومية الجديدة التي لم تطرأ عليها تغييرات كبيرة بعد خسارة حزب المحافظين الحاكم للأغلبية ...Sun, 11 Jun 2017 20:48:36 GMT
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سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: الأزمة مع قطر يجب أن تحل بالحوار
اعتبر سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوس أن الأزمة مع قطر على ضوء مقاطعة كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين للدوحة يجب أن تحل عبر ...Sun, 11 Jun 2017 20:36:38 GMT
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السيسي يصل برلين للمشاركة فى قمة الشراكة مع أفريقيا
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى القمة التى تنظمها الرئاسة الألمانية، لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار ...Sun, 11 Jun 2017 21:30:10 GMT
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النشرة المتوقعة ليوم الاثنين
برلين..يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى في أعمال القمة التي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار في مستقبل مشترك”، إلى ...Mon, 12 Jun 2017 05:29:52 GMT
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انتخاب برلمانية من أصول فلسطينية عضوا بمجلس العموم البريطاني
نجحت المرشحة البريطانية من أصول فلسطينية ليلى موران، في الانتخابات التشريعية البريطانية، وأصبحت بذلك أول امرأة من أصول فلسطينية تنتخب عضوًا في مجلس العموم ...Sun, 11 Jun 2017 21:10:42 GMT
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اليوم.. إعادة محاكمة مرسي و26 آخرين في "اقتحام السجون"Mon, 12 Jun 2017 05:46:41 GMT